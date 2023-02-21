



Израильские гражданские самолеты останутся без защиты

Израильские самолеты останутся незащищенными: государство прекращает финансирование системы Flight Guard.



Текущее обслуживание лазерной системы противоракетной обороны прекратилось в прошлом месяце после того, как в нее было вложено около миллиарда шекелей - это связано с прекращением финансирования со стороны бюджета. Существует опасение, что израильские авиакомпании будут вынуждены сократить рейсы в страны Персидского залива и Турцию, когда самолет нового премьер-министра также останется без активной системы



В начале прошлого месяца на завод Al-Op в Реховоте, принадлежащий компании Elbit, поступил неожиданный приказ: Управление гражданской авиации приказало заводу, разработавшему израильскую систему обороны для пассажирских самолетов Flight Guard, прекратить обслуживание. Это связано с отсутствием возможности платить за услуги.



Система была разработана и приобретена по цене около миллиарда шекелей после попытки сбить самолет в Кении в 2002 году. Она обнаруживает запуск ПЗРК и запускает лазерный луч, который нарушает слежение ракеты за целью, заставляя ее отклониться от траектории. Активация системы происходит автоматически и не требует вмешательства пилотов, а ее установка на самолетах не является постоянной из-за дополнительного веса и ущерба, который она наносит характеристикам самолета. Поэтому она встроена в капсулу, установленную в нижней хвостовой части самолета, чтобы ее можно было быстро установить перед полетами в страны повышенного риска и убрать после.



Министерство транспорта было назначено ответственным за эту систему как министерство, управляющее израильской авиацией, а ШАБАК - орган, определяющий для израильских компаний, на каких рейсах ее следует устанавливать. Сегодня это, в частности, страны Персидского залива, Синай и Турция, в которые израильские компании вскоре возобновят полеты. Большое количество рейсов в Дубай увеличило использование уже изготовленных капсул и повысило расходы на техническое обслуживание по сравнению с предыдущими годами. Теперь отказ в продлении договора на техническое обслуживание может означать, что израильские компании вскоре будут вынуждены отменить полеты в перечисленные страны, или получить разрешение на полеты без системы.



Правительство Беннета-Лапида приняло резолюцию 989, согласно которой государство будет нести расходы на содержание системы и компенсацию израильским авиакомпаниям до 2041 года. Несмотря на это, в последние месяцы минфин отказывался переводить деньги. Предыдущий министр транспорта, Мерав Михаэли, не вмешивалась в этот вопрос, как и нынешний министр, Мири Регев.



Компания Elbit получила разрешение от Министерства обороны на экспорт системы, которая в экспортном варианте, и уже была продана ВВС Германии, НАТО, Эмиратам, а также нескольким военным самолетам, таким как самолет президента Франции, некоторые самолеты компании Las Vegas Sands семьи Адельсон. Elbit выплачивает Министерству обороны роялти в размере нескольких процентов от каждой проданной капсулы, так что государство даже получает регулярные доходы от системы.

