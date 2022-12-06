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Израиль вошел в пятерку самых безопасных стран мира для туристов
06.12.2022 19:52 Ольга Белозерова

Израиль вошел в пятерку самых безопасных стран мира для туристов

Американский сайт для сравнения страховых услуг под названием The Swiftest провел опрос о наименее и наиболее безопасных туристических направлениях.

Согласно этому исследованию, Израиль занимает пятое место в рейтинге самых безопасных направлений среди 50 стран мира, наиболее посещаемых туристами. Об этом сообщает Jerusalem Post.

Сингапур, говорится в исследовании, является "наименее смертоносной страной для туристов".

Самым небезопасным направлением для туристов была названа Южная Африка, в основном из-за уровня убийств. Согласно отчету, каждый день в этой стране убивают около 68 человек. 

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