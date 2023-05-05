



Израиль признан лучшим в мире местом для отдыха летом

Столица Израиля Иерусалим признана лучшим местом для летних каникул в мире.



Такое определение городу дало французское агентство путешествий и туризма Club Méditerranée (Club Med).



Эта фирма, открытая в 1950 году, специализируется на отдыхе по системе "все включено" и работает с 1950 года.



Израиль возглавил список с общим баллом 74 из 100. Жирным плюсом оказался тот факт, что летом в стране в среднем бывает мало дождливых дней.



На втором месте оказался Марракеш. Дальше по списку идут Марокко и Гоа.