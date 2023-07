Израиль: отпуска этим летом подорожали на сотни шекелей



В Израиле начались большие каникулы, а с ними и дорогие летние отпуска, которые уже давно обходятся в десятки тысяч шекелей на семью. Но даже те, кто рыскал на сайтах лоукостеров в поисках дешевых полетов и выслеживал самый выгодный отель при бронировании, часто "упускают" комиссию за обмен валюты на кредитных картах, которая легко может достигать разницы в тысячи шекелей в цене отпуска.





Кредитные компании и банки обычно взимают комиссии, некоторые прозрачные, а некоторые скрытые, которые делают и без того дорогую поездку на несколько процентов дороже. Это, конечно, без учета девальвации шекеля - которая и так увеличила цену евро и доллара на значительную сумму.



Чаще всего при покупке в иностранной валюте банк или кредитная компания конвертирует сумму в шекели по курсу Банка Израиля и добавляет комиссию, которая может достигать около 3%. Это происходит как при онлайн-покупках в евро (при бронировании отпуска), так и при физических покупках - в магазине или гостинице. То есть, отпуск в Греции стоимостью около 20 000 шекелей обойдется семье примерно на 600 шекелей дороже с учетом комиссионных, при условии, что они заплатили 3%.



Существует большая разница между комиссиями за обмен валюты на разных типах банковских карт. Bank One Zero предлагает освобождает от комиссии за обмен валюты тех, кто платит ежемесячную абонентскую плату - 49 шекелей в рамках программы One и 119 шекелей в программе One Plus.



Другие компании взимают следующие комиссионные:



American Express:



American Express - 2,5%



Flycard - 1,25%



Corporate - 2,5%



MAX:



MAX back Total, SKYMAX - 3%



Executive - 1-3%



I need it - 1%



Isracard



Cashback - 0%



Все банковские карточки - 0%.