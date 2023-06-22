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Израиль, ОАЭ и Бахрейн - на пути к продвижению совместного туризма
22.06.2023 20:47 Алина Груднева

Израиль, ОАЭ и Бахрейн - на пути к продвижению совместного туризма

Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн формируют команду для продвижения совместного туризма с Израилем.

Об этом сообщает "Аруц Шева".

В ходе дипломатического визита министра туризма Хаима Каца в Бахрейн была сформирована профессиональная команда для продвижения совместного туристического пакета соглашений между Израилем, ОАЭ и Бахрейном.

На следующей неделе начнутся обсуждения между министерствами туризма указанных стран. Центральной инициативой является продвижение туристических пакетов, включающих Израиль, ОАЭ и Бахрейн для азиатского рынка.

Команды также разработают шаги по увеличению туристического потока между Бахрейном и Израилем.

Кац стал первым министром нынешнего правительства, посетившим Бахрейн с официальным визитом. Его сопровождали гендиректор минтуризма, посол Израиля в Бахрейне, председатель Союза отелей Израиля и другие высокопоставленные представители Еврейского Государства.

 

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