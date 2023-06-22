



Израиль, ОАЭ и Бахрейн - на пути к продвижению совместного туризма

Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн формируют команду для продвижения совместного туризма с Израилем.



Об этом сообщает "Аруц Шева".



В ходе дипломатического визита министра туризма Хаима Каца в Бахрейн была сформирована профессиональная команда для продвижения совместного туристического пакета соглашений между Израилем, ОАЭ и Бахрейном.



На следующей неделе начнутся обсуждения между министерствами туризма указанных стран. Центральной инициативой является продвижение туристических пакетов, включающих Израиль, ОАЭ и Бахрейн для азиатского рынка.



Команды также разработают шаги по увеличению туристического потока между Бахрейном и Израилем.



Кац стал первым министром нынешнего правительства, посетившим Бахрейн с официальным визитом. Его сопровождали гендиректор минтуризма, посол Израиля в Бахрейне, председатель Союза отелей Израиля и другие высокопоставленные представители Еврейского Государства.



