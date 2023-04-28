



Израиль и Япония подписали соглашение о визах работа-отпуск: что это значит

В пятницу, 28 апреля, Израиль и Япония подписали соглашения о визах "работа-отпуск".



На церемонии присутствовали посол Израиля Гилад Коэн и министр иностранных дел Японии Кендзи Ямада.



Теперь граждане Израиля и Японии в возрасте от 18 до 30 лет смогут получить вид на жительство сроком до 12 месяцев.



Это позволит им совмещать работу, изучение языков или обучающие программы в во время отпуска в одной из принимающих стран.



Кроме того, молодые специалисты из Израиля в сфере высоких технологий смогут работать в Японии. По данным МИД, Страна восходящего солнца заинтересована в Израиле как нации стартапов.

