



Из-за проливных дождей: туристы блокированы в Эйлате, на Синае и в Акабе



В результате проливных дождей прошедших 10 апреля южном регионе, возникло множество наводнений, которые заблокировали дороги. Это означает, что в настоящее время невозможно выехать из Эйлата в направлении на север или въехать в него.



Полиция призывает население не пытаться проехать по этим дорогам до получения новой информации об их открытии. Некоторые туристы будут ждать открытия дорог, а некоторые уже решили провести еще одну ночь в южном городе.



Кроме того, многие израильтяне, находящиеся на Синае и в Акабе и планировавшие сегодня вернуться в Израиль и отправиться на север, не могут этого сделать. Некоторые из них предпочли остаться еще на одну ночь в отпуске, а некоторые вернутся в Израиль и будут ждать в Эйлате.





В Эйлате также отмечается обратный эффект: многие туристы, которые должны были приехать сегодня на отдых в последнюю минуту, в данный момент не могут этого сделать, и город и населенные пункты региона сообщают о довольно большом количестве отмен.



Волна отмен заказов охватила Мицпе-Рамон, Араву и Эйлат. Экономический ущерб оценивается в несколько десятков миллионов шекелей для отелей, пансионатов, вилл и квартир, сдаваемых в аренду в Эйлате, в дополнение к многочисленным достопримечательностям.



"Даже ночью было много отмен", - сказал владелец одной из гостиниц в Эйлате. "Люди не могли въехать в город, а те, кто мог, не могли его покинуть. Даже туристы, которым пришлось лететь, или те, кто должен был прилететь, застряли".