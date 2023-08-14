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Из-за экстремальных погодных условий: сбои в работе аэропорта Бен-Гурион
14.08.2023 13:03 Аркадий Бочаровский

Из-за экстремальных погодных условий: сбои в работе аэропорта Бен-Гурион

международный эропорт Бен-Гурион проинформировал о том, что в связи с  экстремальными погодными условиями будут наблюдаться перебои в полетах и ожидаются значительные задержки посадок и взлетов. 

Согласно заявлению Национального совета по безопасности на транспорте, погодные условия повлияли на технические системы в блоках управления.

Администрация аэропорта сообщила: "В целях сохранения безопасности полетов было принято решение временно отменить рейсы, совершающие посадку в Тель-Авиве. Это может привести к задержкам при посадке и взлете. Пассажирам рекомендуется проверять информацию о вылете у авиакомпаний".
 

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