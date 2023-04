Из-за дождей аэропорт превратился в озеро

В среду, 12 апреля, международный гражданский аэропорт Форт-Лодердейл/Голливуд буквально превратился в озеро из-за непогоды.



По данным NBC Miami, из-за проливных дождей были приостановлены все рейсы, а также прекращено движение транспорта из аэропорта.



По словам официальных лиц, Форт-Лодердейл/Голливуд будет закрыт как минимум до полудня четверга.



Официальные лица призвали путешественников не пытаться попасть на территорию аэропорта или покинуть его из-за затопления на въезде и выезде.

A catastrophic flood event is unfolding across Fort Lauderdale, Florida, this evening as nearly stationary thunderstorms have dropped 20 INCHES of rain just today.



It has rained over 20 inches just in the last 6 hours at Fort Lauderdale–Hollywood International Airport.