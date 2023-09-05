



Из-за баллончика с взбитыми сливками: израильтян не пустили на рейс Ryanair



Израильская семья - супружеская пара и трое детей, путешествовавшая по Австрии и уже направлявшаяся к самолету после прохождения контроля безопасности, не была допущена на рейс из Вены в Тель-Авив из-за обнаруженного в одном из их чемоданов баллончика с взбитыми сливками.



Члены семьи прибыли в аэропорт Вены около двух недель назад. Они приехали примерно за четыре часа до вылета рейса компании Rainier. "Мы передали багаж на станции регистрации наземным служащим. Все было хорошо, пока мы не подошли к выходу на посадку, и тут начался наш кошмар", - вспоминает М., мать семейства. По ее словам, все пассажиры сели в самолет, а перед самой посадкой им сообщили, что они не смогут подняться на борт, и они остались снаружи.



"Представитель компании заявил, что с нашим багажом возникли проблемы, - повторила М. - Он сказал, что там нашли что-то необычное, и поэтому мы не сможем сесть на рейс. Это произошло перед самой посадкой в самолет. Мы были в шоке. Мы сказали - пусть чемодан выбросят в мусор и дадут нам сесть в самолет, но он отказался".



В итоге их оставили, и самолет улетел без них в Тель-Авив. Только через какое-то время они осознали, что из-за баллончика с взбитыми сливками, найденного в чемодане, их не посадили на рейс.



Супруги и их дети просидели в аэропорту около десяти часов, пытаясь найти альтернативные рейсы, большинство из которых были переполнены пассажирами из-за летних каникул. В конце концов, в последний момент им удалось найти рейс авиакомпании El Al, за который они заплатили около 20 000 шекелей за всю семью.

















