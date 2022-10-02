



Из Лондона в Нью-Йорк за 80 минут: концепт самолета с ядерным двигателем

Полеты из Лондона в Нью-Йорк за 80 минут скоро могут стать реальностью благодаря концепту самолета с ядерным двигателем.



Концепция Hyper Sting была придумана испанским дизайнером Оскаром Виньялсом, сообщает Daily Mail.



По его словам, самолет сможет перевозить 170 пассажиров со скоростью, более чем в три раза превышающей скорость звука, или 2486 миль в час (4287 км/ч).



Особенность самолета - "ядерный реактор холодного синтеза", который пока является теоретической концепцией.



Как отмечается, самолет Hyper Sting будет намного больше, чем Concorde, и будет иметь длину 328 футов, а размах крыльев - 169 футов.



"Сегодня есть несколько проектов новой эры сверхзвуковых полетов от различных частных и государственных инициатив, некоторые из них находятся в стадии реализации и могут стать через несколько лет реальной концепцией", - рассказал Виньялс.