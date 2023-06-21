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Из Израиля запускают прямые рейсы в одно из самых красивых мест мира
21.06.2023 14:43 Алина Груднева

Из Израиля запускают прямые рейсы в одно из самых красивых мест мира

В четверг, 22 июня, стартуют прямые рейсы между Израилем и Рейкьявиком.

Этот город в Исландии считается одним из красивейших мест в мире.

Выполнять рейсы будет исландская авиакомпания Iceland Air. Продолжительность полета составит около 7,5 часов в пути в ту сторону и около 6,5 часов в обратном направлении.

Перелеты будут осуществлять самолеты Boeing 757 и Boeing 737 Max. Самая низкая цена стартует с примерно 729 долларов за перелет в обе стороны.

Прямые рейсы будут выполняться до середины октября. Пока неизвестно, будут ли они продолжаться зимой.

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