



Из Израиля запускают прямые рейсы в одно из самых красивых мест мира

В четверг, 22 июня, стартуют прямые рейсы между Израилем и Рейкьявиком.



Этот город в Исландии считается одним из красивейших мест в мире.



Выполнять рейсы будет исландская авиакомпания Iceland Air. Продолжительность полета составит около 7,5 часов в пути в ту сторону и около 6,5 часов в обратном направлении.



Перелеты будут осуществлять самолеты Boeing 757 и Boeing 737 Max. Самая низкая цена стартует с примерно 729 долларов за перелет в обе стороны.



Прямые рейсы будут выполняться до середины октября. Пока неизвестно, будут ли они продолжаться зимой.