



Итальянский город платит по 30 тысяч евро тем, кто в него переедет

В последние годы города по всей Италии наперегонки запускают хитроумные схемы, направленные на привлечение новых жителей, чтобы возродить пустеющие города.





Живописный городок Презичче в солнечном регионе Апулия стал последним, кто вступил в эту игру с заманчивым предложением. Официальные лица говорят, что они заплатят людям до 30 000 евро за покупку пустующего жилья и заселение в него.



Дома, выставленные на продажу в рамках этой сделки, стоят от 25 000 евро. Как и другая дешевая недвижимость, выставленная на продажу по всей Италии, они были давно заброшены своими первоначальными владельцами.



А в качестве дополнительного бонуса - невероятное местоположение, окруженное природой области Саленто на “каблуке” итальянского сапога и недалеко от песчаных пляжей и бирюзовых прозрачных вод Санта-Мария-ди-Леука.



Власти Презичче надеются, что предложение денежного поощрения вдохнет новую жизнь в их обезлюдевший городок, где новорожденных с каждым годом становится все меньше.



"В историческом центре много пустующих домов, которые мы хотели бы увидеть живыми и с новыми жителями", - сказал CNN член местного совета Альфредо Палезе. "Жаль наблюдать, как наши старые районы, полные истории, прекрасной архитектуры и искусства, постепенно пустеют".



Детали сделки в настоящее время дорабатываются, добавил Палезе, но власти готовы начать прием заявок в ближайшие недели, когда информация будет доступна на сайте мэрии.



"Мы будем предлагать до 30 000 евро людям, готовым переехать сюда и купить одно из этих заброшенных жилищ", - говорит он. "Общая сумма будет разделена на две части: частично она пойдет на покупку старого дома, а частично - на его рестайлинг, если он потребуется".



Чтобы получить бонус в размере 30 000 евро, покупатели должны поселиться в Презичче и приобрести один из объектов, построенных до 1991 года, которые были нанесены на карту властями.



По словам Палезе, цены на жилье начинаются от 500 евро за квадратный метр. Приблизительно 25 000 евро будет достаточно, чтобы приобрести жилье площадью 50 квадратных метров, нуждающееся в небольшом ремонте.