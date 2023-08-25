



Источник: Израиль на пороге вступления в программу безвизового въезда в США

Израиль находится на пороге вступления в программу безвизового въезда в США, над которой продолжается активная работа.



Об этом в комментарии The Times of Israel сообщил высокопоставленный израильский источник.



Переговоры о "безвизе" между Израилем и США неоднократно заходили в тупик из-за требований Вашингтона в отношении американцев палестинского происхождения.



Уточняется, что США по-прежнему ждут, пока Израиль выполнит некоторые требования для вступления в программу. Ряд условий соглашения все еще обсуждается. По словам источника, в Израиле уже уверены в том, что администрация Байдена до 30 сентября сделает Еврейское Государства 41-й страной, участвующей в программе.