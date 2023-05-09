



Испания поощряет путешествовать, предлагая молодежи дешевые билеты

Правительство Испании объявило о намерениях предложить большие скидки на билеты для молодежи на два месяца, чтобы таким образом привлечь молодых людей путешествовать и, тем самым, поддержать туристическую отрасль. Об этом сообщает AFP.



Скидки хотят предложить для людей 18-30 лет на период с 15 июля по 15 сентября на железнодорожные и автобусные маршруты.



Согласно заявлению Министерства транспорта Испании, речь идет как о внутренних рейсах, так и о маршрутах в другие европейские страны, чтобы "упростить путешествия молодежи для досуга в течение лета и поддержать туристическую сферу".



Для маршрутов близкого и среднего сообщения скидка может достигать 90%, для маршрутов в Европу – до 50%.



Объявление появилось в разгар предвыборной кампании – 28 мая в стране пройдут местные и региональные выборы, а к концу года – парламентские выборы.