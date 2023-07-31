



Имущественный ценз: В Испании вводят налог, чтобы “отсечь” бедных туристов

“Мы больше не хотим быть “тематическим парком”, наша цель – продвигать комфортный и качественный туризм”, – с таким заявлением выступили власти знаменитого города Сантьяго-де-Компостела, центра паломнического туризма в Испании. С этой целью город планирует ввести туристический налог, который коснется всех иностранцев, независимо от страны их происхождения, то есть по факту город вводит имущественный ценз, чтобы “отсечь” бедных туристов и привлечь богатых.



Мэр Сантьяго-де-Компостела Горетти Санмартин заявила, что город ежегодно принимает 300 тысяч туристов.



“Я хочу Сантьяго, из которого не нужно бежать из-за неконтролируемого туризма. Наша цель – сделать город более комфортным местом как для туристов, так и для жителей”, – заявила мэр.



По ее словам, введение туристического налога необходимо, чтобы город мог “защитить часть расходов”, а также спланировать контролируемый рост и предложить “приятный опыт для всех посетителей”. Мэр добавила, что основные цели – борьба с “чрезмерным туризмом”, контроль за туризмом в центре города и перераспределение наиболее загруженных пространств.



Также Санмартин отметила, что власти города не видят проблемы во введении налога.



"Никто не перестает приезжать в город, потому что в нем введен туристический налог и они как минимум вносят вклад в расходы, которые генерирует туризм", – подчеркнула мэр. В Испании такие налоги введены в Барселоне – от 2 до 7 евро за ночь и на Балеарских островах – от 1 до 4 евро за ночь. Например, власти Балеарских островов ежегодно в результате налога собирают около 12 миллионов евро. Правда, с решением проблемы овертуризма налоги, введенные еще в 2016 году, не помогли.



Сантьяго-де-Компостела – ключевая и финальная точка достаточно специфического и популярного туристического паломнического маршрута Эль Камино де Сантьяго по Северной Испании к могиле святого Иакова. Маршрут, с 1993 года входящий в памятники всемирного наследия ЮНЕСКО, привлекает множество туристов ежегодно. Специфика маршрута, впрочем, такова, что в основном это далеко не “люксовые” туристы, большую часть дороги идут пешком, останавливаясь преимущественно в специальных приютах для паломников.