



Хотел отдохнуть: бородатый и рогатый гость на гостиничной кровати в Мицпе-Рамон

Три дня назад в социальную сеть TikTok была выложена запись из номера гостиницы "Берашит" в Мицпе-Рамон.



Один из гостей, вернувшись в номер, с удивлением обнаружил, что на его кровати отдыхает особенно крупная особь козла. Он записал забавную сцену и выложил видео в социальные сети.



Многочисленные комментарии серферов, которые шутили по поводу этого инцидента: "Надеюсь, с тебя не возьмут денег за еще одного гостя", - написал один из серферов. Другой пишет: "Какое уважение, по крайней мере, он оставил тебе место на кровати". Третий добавил: "Наверное, он хотел отдохнуть. Подъем из кратера очень утомителен".