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Хотел отдохнуть: бородатый и рогатый гость на гостиничной кровати в Мицпе-Рамон
05.09.2023 08:45 Аркадий Бочаровский

Хотел отдохнуть: бородатый и рогатый гость на гостиничной кровати в Мицпе-Рамон

Три дня назад в социальную сеть TikTok была выложена запись из номера гостиницы "Берашит" в Мицпе-Рамон. 

Один из гостей, вернувшись в номер, с удивлением обнаружил, что на его кровати отдыхает особенно крупная особь козла. Он записал забавную сцену и выложил видео в социальные сети.

Многочисленные комментарии серферов, которые шутили по поводу этого инцидента: "Надеюсь,  с тебя не возьмут денег за еще одного гостя", - написал один из серферов. Другой пишет: "Какое уважение, по крайней мере, он оставил тебе место на кровати". Третий добавил: "Наверное, он хотел отдохнуть. Подъем из кратера очень утомителен".

@levitsik היעל המתנחל מעדיף לנוח מאשר להשתולל#fyp #פוריו #foryou #funny #מלוןבראשית #יעלים ♬ Suara Wah - ASBUN

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