



Хорошие новости для израильтян, вылетающих за рубеж



Наступил сезон отпусков, а вместе с ним и хорошие новости для израильских туристов. В ближайшее время Вьетнам, Таиланд и Сейшельские острова значительно облегчат процедуру выдачи разрешений на въезд израильтянам, а официальное разрешение на безвизовый въезд в США, как ожидается, будет получено примерно через две недели.



Если все пойдет хорошо, то ожидается, что к концу 2023 года израильтяне смогут въезжать в США без визы. Как сообщили 12-му каналу высокопоставленные сотрудники министерства иностранных дел, через две недели ожидается получение официального подтверждения того, что израильтяне освобождаются от виз, однако это подтверждение не будет действовать немедленно.



Созрели контакты и с Сейшельскими островами, и с ноября израильтянам не потребуется виза для посещения этой страны. Начиная с октября израильские туристы, желающие посетить Вьетнам, смогут получить электронную визу в течение нескольких дней с момента подачи запроса, по сравнению с привычной сегодня длительной процедурой. В Таиланде срок действия визы на пребывание в стране будет увеличен с 30 до 90 дней, и ожидается, что соответствующее соглашение будет подписано в ближайшее время.