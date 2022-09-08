



Хорошая новость для пенсионеров: скидка 20% на отдых в Израиле

Совместная инициатива министра туризма Константина Развозова, министра социального равенства Мерав Коэн и Ассоциации израильских гостиниц для пожилых граждан страны: скидка 20% при бронировании отелей для отдыха в Израиле. Льгота будет предоставляться пенсионерам в течение всего года на заказы номеров с вечера субботы до среды включительно, за исключением праздничных дней. Скидка будет рассчитываться​​ от цены, указанной на момент бронирования.



Недавно отелям и другим туристическим объектам по всей стране было направлено обращение с призывом присоединиться к инициативе и предложить льготы для пожилых людей в Израиле. Кампания начнется приблизительно через 10 дней: мы проинформируем пожилых людей о льготе и направим их на сайт i-israel, обеспечивающий переход на сайты продаж для оформления заказа со скидкой.



Президент Ассоциации гостиниц Израиля Ави Ниссенкорн приветствовал старт совместной инициативы, заявив: «Мы гордимся, что принимаем участие в этом важном социальном проекте. Отели всей страны с радостью примут пожилых людей и предоставят им скидки на отдых в будние дни".



Министр туризма Константин Развозов: «Эта инициатива имеет двойную выгоду: и значительная экономия для израильтян «золотого возраста», и помощь туристической индустрии именно в те дни, когда заполняемость гостиничных номеров ниже. Так мы будем стимулировать нашу экономику, помогать индустрии и позволим пожилым людям отдыхать в Израиле по более доступной цене. Спасибо министру Мерав Коэн за сотрудничество на благо государства Израиль и его граждан».



Министр социального равенства Мерав Коэн: «Я рада начать вместе с министром туризма реализацию этой инициативы. Она объединяет ряд проектов, цель которых - побудить людей выходить из дома: бесплатные спортивные мероприятия, национальная система волонтерства для пожилых, выезды на природу для пенсионеров и многое другое. Нам очень важно, чтобы пожилые люди могли проводить время вне дома -- это способствует психическому и физическому здоровью. Верю, что проект приведет к укреплению израильской туристической отрасли и сделает отдых в отелях нашей страны более доступным. Благодарю министра туризма Константина Развозова за совместную работу по продвижению этой важной инициативы».

