



Хермон: как спасти пассажиров канатной дороги

На этой неделе состоялась ежегодная тренировка, основным сценарием которой было спасение пассажиров с канатной дороги курорта Хермон.



Комплексные учения на высоте проводились инженерной компанией при участии 15 сотрудников объекта, все они входят в команду альпинистов курорта Хермон, обладающих навыками восхождения в холодное время года на большие высоты.







На курорте Хермон в течение всего года проводятся учения по спасению и тренировки по технике безопасности для команд.



Рафаэль Неве, генеральный директор курорта Хермон сказал: "Эксплуатация канатных дорог на этом объекте требует большого мастерства и профессионализма, с акцентом на работу на высоте и в экстремальных погодных условиях. Все это необходимо для того, чтобы обеспечить безопасность многочисленных посетителей при соблюдении всех правил безопасности. Наш персонал проходит все необходимые тренинги, чтобы быть готовым к любому возможному сценарию".