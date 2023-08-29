



Хаос в аэропорту: пассажирам придется спать на полу 12 дней

Пассажирам, застрявшим в лондонском аэропорту Гатвик, придется спать на полу до 12 дней, прежде чем они смогут вылететь домой.



По данным британского таблоида The Sun, путешественники недовольны компанией EasyJet, которая массово отменяет рейсы.



Среди застрявших в аэропорту есть пенсионеры и семьи с детьми. Они утверждают, что компания предложила им размещение в отеле на одну ночь, а оставшееся время до вылета, который, вероятнее всего, состоится лишь в сентябре, им нужна оплачивать проживание самостоятельно.



У большинства туристов, изрядно потратившихся на отдыха, буквально нет на это денег. В EasyJet ситуацию комментировать отказываются.



"У меня закончился отпуск, никто из EasyJet с нами не разговаривал. Им на нас наплевать. Следующий рейс через 12 дней, поэтому мы здесь застряли. Аэропорт предлагает некоторым семьям с детьми размещение в отелях, но им приходится постоянно ездить на такси туда и обратно. От аэропорта до отеля 200 евро. Ни у кого нет на это денег. Я не могу позволить себе гостиницу", - отметил один из пассажиров.