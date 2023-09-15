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Хаос в аэропорту Гатвик: десятки рейсов задержали из-за дефицита персонала
15.09.2023 08:19 Алина Груднева

Хаос в аэропорту Гатвик: десятки рейсов задержали из-за дефицита персонала

В лондонском аэропорту Гатвик из-за забастовки персонала продолжается настоящий хаос.

По данным британского таблоида The Sun, десятки рейсов были задержаны.

Из-за отсутствия персонала были введены ограничения, что привело к приостановке перелетов. Больше всего пострадали путешественники, пользующиеся услугами авиакомпании ЕasyJet пострадал.

По словам одного из пассажиров, были задержаны более тридцати рейсов. Путешественники жалуются на "полным бедлам" в переполненных терминалах. "Много ярости, гнева, негодования и слез", - признался один из пассажиров.

Тем временем, сотрудники аэропорта пытаются успокоить возмущенных путешественников, заверив, что продолжается работа над устранением всех неудобств.

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