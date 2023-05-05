



Грузия и Израиль впервые подписали туристическое соглашение

Израиль и Грузия впервые в истории подписали соглашение о туризме между двумя странами.



Документ подписали министр туризма Хаим Кац со своим грузинским коллегой Ильей Дарчиашвили.



"Отношения между Израилем и Грузией сильны, и с годами укрепляются во всех сферах, в культуре, экономике, а теперь и в туризме. Израильтяне любят посещать Грузию. Мы стремимся к тому, чтобы поток туристов увеличился", - сказал Кац.



В свою очередь, Дарчиашвили отметил, что сотрудничество между двумя странами "ведется по принципу, чтобы все стороны были довольны".



"Есть большое количество грузин, желающих приехать в Израиль. Вместе мы укрепим туристические связи и увеличим количество туристов", - подчеркнул он.



В рамках соглашения обе страны будут продвигать совместные программы в сфере туризма, маркетинговые материалы и информацию об инвестициях в этой области.



Обе стороны будут поощрять путешествия в исторические и культурные места, связанные с наследием грузинского и еврейского народов.