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Громкая музыка на пляжах Португалии может стоить туристам до €36 тысяч
14.07.2023 22:29 Дара Киевская

Громкая музыка на пляжах Португалии может стоить туристам до €36 тысяч

По мере приближения пикового туристического сезона на самых популярных пляжах Португалии туристы получили предупреждение о возможных штрафах в размере до 36 тысяч евро за громкую музыку, играющую на портативных колонках.

Национальное морское управление запретило портативные колонки, которые воспроизводят мелодии на большой громкости, чтобы решить проблемы, поднятые местными жителями и туристами, сообщает SchengenVisaInfo.

"Отдыхающие в Португалии туристы могут получить штраф в размере от 200 до 36 000 евро, если они используют звуковое оборудование (или любые другие подобные устройства), которое усиливает шум", - отмечается в сообщении.

Также на португальских пляжах действуют дополнительные запреты и ограничения:

  • несанкционированные игры с мячом;
  • кемпинг вне кемпингов;
  • рыбалка в местах купания;
  • не соблюдение сохранения целостности пляжа.

Кроме того, полет самолетов на высоте менее 1000 футов, за исключением тех, которые предназначены для наблюдения, спасательных операций и разрешенных воздушных видов спорта и отдыха, запрещен за пределами обозначенных зон пересечения на португальских пляжах.

Стоит отметить, что ужесточились законы для регулирования антиобщественного поведения на пляжах Европы. 

Так, в апреле 2023 года в Испании запретили курить на 28 пляжах. В связи с этим все пляжи Майорки, Ибицы и Менорки были объявлены зонами, свободными от табачного дыма. Аналогичные меры были введены в 2022 году и в Барселоне, где туристам грозил штраф, если их поймают на курении сигарет на пляже.

Кроме этого, испанские власти заявили, что путешественники, находящиеся в отпуске в стране, могут быть оштрафованы на сумму более 200 евро, если будут ездить на велосипеде в наушниках.
 

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