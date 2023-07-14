



Громкая музыка на пляжах Португалии может стоить туристам до €36 тысяч

По мере приближения пикового туристического сезона на самых популярных пляжах Португалии туристы получили предупреждение о возможных штрафах в размере до 36 тысяч евро за громкую музыку, играющую на портативных колонках.



Национальное морское управление запретило портативные колонки, которые воспроизводят мелодии на большой громкости, чтобы решить проблемы, поднятые местными жителями и туристами, сообщает SchengenVisaInfo.



"Отдыхающие в Португалии туристы могут получить штраф в размере от 200 до 36 000 евро, если они используют звуковое оборудование (или любые другие подобные устройства), которое усиливает шум", - отмечается в сообщении.



Также на португальских пляжах действуют дополнительные запреты и ограничения:

несанкционированные игры с мячом;

кемпинг вне кемпингов;

рыбалка в местах купания;

не соблюдение сохранения целостности пляжа.

Кроме того, полет самолетов на высоте менее 1000 футов, за исключением тех, которые предназначены для наблюдения, спасательных операций и разрешенных воздушных видов спорта и отдыха, запрещен за пределами обозначенных зон пересечения на португальских пляжах.



Стоит отметить, что ужесточились законы для регулирования антиобщественного поведения на пляжах Европы.



Так, в апреле 2023 года в Испании запретили курить на 28 пляжах. В связи с этим все пляжи Майорки, Ибицы и Менорки были объявлены зонами, свободными от табачного дыма. Аналогичные меры были введены в 2022 году и в Барселоне, где туристам грозил штраф, если их поймают на курении сигарет на пляже.



Кроме этого, испанские власти заявили, что путешественники, находящиеся в отпуске в стране, могут быть оштрафованы на сумму более 200 евро, если будут ездить на велосипеде в наушниках.