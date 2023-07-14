Громкая музыка на пляжах Португалии может стоить туристам до €36 тысяч
По мере приближения пикового туристического сезона на самых популярных пляжах Португалии туристы получили предупреждение о возможных штрафах в размере до 36 тысяч евро за громкую музыку, играющую на портативных колонках.
Национальное морское управление запретило портативные колонки, которые воспроизводят мелодии на большой громкости, чтобы решить проблемы, поднятые местными жителями и туристами, сообщает SchengenVisaInfo.
"Отдыхающие в Португалии туристы могут получить штраф в размере от 200 до 36 000 евро, если они используют звуковое оборудование (или любые другие подобные устройства), которое усиливает шум", - отмечается в сообщении.
Также на португальских пляжах действуют дополнительные запреты и ограничения:
- несанкционированные игры с мячом;
- кемпинг вне кемпингов;
- рыбалка в местах купания;
- не соблюдение сохранения целостности пляжа.
Кроме того, полет самолетов на высоте менее 1000 футов, за исключением тех, которые предназначены для наблюдения, спасательных операций и разрешенных воздушных видов спорта и отдыха, запрещен за пределами обозначенных зон пересечения на португальских пляжах.
Стоит отметить, что ужесточились законы для регулирования антиобщественного поведения на пляжах Европы.
Так, в апреле 2023 года в Испании запретили курить на 28 пляжах. В связи с этим все пляжи Майорки, Ибицы и Менорки были объявлены зонами, свободными от табачного дыма. Аналогичные меры были введены в 2022 году и в Барселоне, где туристам грозил штраф, если их поймают на курении сигарет на пляже.
Кроме этого, испанские власти заявили, что путешественники, находящиеся в отпуске в стране, могут быть оштрафованы на сумму более 200 евро, если будут ездить на велосипеде в наушниках.