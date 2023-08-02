Новости » Путешествия
Греция предлагает бесплатный отдых туристам, прервавшим отпуск из-за пожаров
02.08.2023 15:18 Ирина Демьянова

Греция предлагает бесплатный отдых туристам, прервавшим отпуск из-за пожаров

Греция предложит недельный бесплатный отдых на Родосе для туристов, которые были вынуждены прервать свои отпуска из-за масштабных лесных пожаров на острове, пишет Reuters.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что сейчас ситуация "вернулась к нормальному состоянию", но власти понимают, что стихия "вызвала определенные неудобства" для туристов.

"Всем тем, чей отпуск был прерван в результате лесных пожаров, греческое правительство в сотрудничестве с местными властями предложит одну неделю бесплатного отпуска на Родосе следующей весной или следующей осенью, чтобы они вернулись на остров и насладились его красотой", – сказал греческий премьер.

Мицотакис отметил, что лесные пожары в Средиземноморье не являются чем-то необычным, но изменение климата увеличило их интенсивность.

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы