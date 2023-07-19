



Госдеп: Израиль запустит пилотную программу для проверки готовности к безвизу

Израиль объявит о пилотной программе для проверки готовности страны к безвизовому режиму с США.



Такой анонс сделал представитель американского Госдепартамента Мэтью Миллер.



"Новая политика обеспечит равное обращение со всеми путешественниками-гражданами США, независимо от национального происхождения, религии или этнической принадлежности. Эта политика будет применяться ко всем гражданам США, включая американцев палестинского происхождения", - сказал Миллер.



По его словам, США будут следить за выполнением требований и за другими аспектами программы безвизового въезда.



"К 30 сентября мы примем решение о том, заслуживают ли они участия в программе", - добавил он.



Пилотная программа должна быть запущена уже 20 июля. Это необходимо для проверки готовности страны сделать более свободным въезд в Израиль американцам палестинского происхождения.