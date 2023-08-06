



Гороскоп на 6 августа: Сегодня отдайте предпочтение самым важным делам

Воскресенье, 6 августа, убывающая Луна даст представителям зодиакального круга силу для духовного роста.



В воскресенье стоит отдать предпочтение самым важным делам. Отказ от вредных привычек, начало диеты, покупка абонемента в спортзал или бассейн – все это благоприятно начинать в этот день.



ОВЕН (21 марта – 20 апреля)



Возможно, вы находитесь в процессе переписывания истории своей жизни. Вселенная вас поддерживают большим количеством способов, чем вы можете себе представить, Овны. О, и еще кое-что! То, о чем вы просили, может проявиться не тогда, когда вы этого ждете. Но это не повод расстраиваться! Все происходит вовремя.



Космический совет: следуйте по пути наименьшего сопротивления сегодня.



ТЕЛЕЦ (21 апреля – 21 мая)



Пора перестать ждать, когда что-то произойдет, Тельцы. Возьмите инициативу в свои руки. Когда дело доходит до любви и романтики, звезды вас просят проявлять определенную осторожность. Нужно видеть людей и ситуации такими, какие они есть.



Космический совет: сейчас не время строить воздушные замки.



БЛИЗНЕЦЫ (22 мая – 21 июня)



Найдите время для любви и нежности по отношению к себе, Близнецы. Пора уделить себе время. Как давно вы занимались любимым делом или радовали себя обновками? Кроме того, сегодня вам следует поразмыслить о тонком искусстве равновесия и о том, как вы можете достичь его в ближайшие дни.



Космический совет: стремитесь найти баланс во всех аспектах своей жизни.



РАК (22 июня – 22 июля)



Сегодня вас стоит поразмыслить над этими мудрыми словами швейцарско-американского психолога Элизабет Кюблер-Росс: "Самые красивые люди, которых мы знали, – это те, кто познал поражение, познал страдание, познал борьбу, познал потерю и нашел свой путь вверх с самого дна. Эти люди обладают благодарностью, чувствительностью и пониманием жизни, которые наполняют их состраданием, нежностью и любовью. Люди так просто красивыми не становятся".



Подумайте об этом так, Раки. Вскоре наступит время, когда вы станете более самостоятельными, чем когда-либо.



Космический совет: поблагодарите прошлое, которое позволило вам достичь то, что вы имеете сегодня.



ЛЕВ (23 июля – 23 августа)



Вы влюблены в жизнь и во все, что она может предложить! Вы учитесь радоваться всей радости и красоте, которые в изобилии приходят к вам! Наступило время расширения вашего круга общения. Львам, надеющимся по счастливой случайности встретить единственного (или ту самую единственную) прямо сейчас, рекомендуется принимать поступающие приглашения. Вы никогда не знаете, с кем можете встретиться взглядами.



Космический совет: не отказывайтесь от предложений судьбы.



ДЕВА (24 августа – 23 сентября)



Вы выглядите и чувствуете себя на миллион долларов. Вы вдохновляете всех, кто попадает на вашу орбиту, Девы. Сейчас вы находитесь на том этапе жизни, когда вам нужно проявить себя по максимуму. Так что продолжайте в том же духе! Главное помните, что каждый опыт совершенен и продвигает вас в направлении роста.



Космический совет: будьте вдохновением – для себя и для других.



ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)



У Вселенной есть способ по счастливой случайности привнести в ваш опыт то, что способствует вашему росту. Но чтобы создать пространство для нового, для того, что действительно резонирует с песней вашей души, вам придется попрощаться с тем, что этому мешает. Не бойтесь развиваться по-другому, двигаться иначе. Быть в согласии со своей истиной – это волшебная формула, которая обещает открыть все порталы и двери, Весы.



Космический совет: вы можете добиться всего, чего желаете.



СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)



Ваша любовь не знает границ, Скорпионы. В ответ вы ожидаете того же, но не всегда получаете это. Поймите, что не все вибрируют с той же частотой, что и вы. Не все, кого вы встретите, поймут суть безусловной любви так, как это понимаете вы. Сделайте себе одолжение – снимите розовые очки. Пришло время увидеть данные отношения такими, какие они есть. Также пора понять, где заканчиваетесь вы и начинается другой человек.



Космический совет: пора снять розовые очки.



СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)



Удача протягивает к вам руку, чтобы привнести в вашу жизнь то, чего вы глубоко желаете и заслуживаете. Развитие станет основной темой для вас в ближайшие месяцы. Также не исключены путешествия или даже переезд. Говорите "да" тому, что резонирует с песней вашей души. Вступайте на дорогу новому сезону, Стрельцы.



Космический совет: удача на вашей стороне.



КОЗЕРОГ (22 декабря – 19 января)



Вы можете получить все, что пожелаете, если вложите в это свое сердце и разум, Козероги. Отбросьте убеждения, которые мешают вам использовать свою силу и потенциал. Отстаивайте то, во что верите, позволяя себе совершать ошибки на пути к цели. О, и еще кое-что! Освободитесь от идеи совершенства.



Космический совет: настало ваше время блистать!



ВОДОЛЕЙ (20 января – 19 февраля)



Подсчитайте свои благословения и умножьте их на три, когда будете благодарить жизнь за все, что она может предложить, Водолеи. Сейчас у вас есть шанс раскрасить холст вашей жизни самыми яркими красками!



Космический совет: наслаждайтесь всеми прелестями жизни, которые она дает.



РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)



Возможно, вы находитесь сейчас в процессе поиска себя. Возможно, вы просто оцениваете, что способствует вашему росту, а что нет. Дайте себе время и пространство, необходимые для осуществления изменений – внутренних и внешних. Хороший способ облегчить этот процесс – составьте список вещей, которые имеют для вас значение, и окружите себя единомышленниками.



Космический совет: мы сами создаем окружающий нас мир.