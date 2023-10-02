Горел двигатель: пассажиры "Аэрофлота" вылетели с третьей попытки
Российская компания "Аэрофлот" не смогла переправить около 400 человек из Москвы в Анталию даже с двух попыток.
По данным российских СМИ, сначала самолет взлетел, но у него загорелся двигатель, в связи с чем пришлось экстренно вернуться в аэропорт вылета.
Пассажиров пересадили в другой лайнер спустя три часа, выдав им купоны на 600 рублей в качестве компенсации, но тот так и не смог взлететь.
Путешественников продержали на борту 1,5 часа, пока пытались устранить неполадки, но ничего так и не смогли сделать. В итоге, пассажиры смогли вылететь лишь на следующее утро.