



Горел двигатель: пассажиры "Аэрофлота" вылетели с третьей попытки

Российская компания "Аэрофлот" не смогла переправить около 400 человек из Москвы в Анталию даже с двух попыток.



По данным российских СМИ, сначала самолет взлетел, но у него загорелся двигатель, в связи с чем пришлось экстренно вернуться в аэропорт вылета.



Пассажиров пересадили в другой лайнер спустя три часа, выдав им купоны на 600 рублей в качестве компенсации, но тот так и не смог взлететь.



Путешественников продержали на борту 1,5 часа, пока пытались устранить неполадки, но ничего так и не смогли сделать. В итоге, пассажиры смогли вылететь лишь на следующее утро.

