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Горел двигатель: пассажиры "Аэрофлота" вылетели с третьей попытки
02.10.2023 22:15 Алина Груднева

Горел двигатель: пассажиры "Аэрофлота" вылетели с третьей попытки

Российская компания "Аэрофлот" не смогла переправить около 400 человек из Москвы в Анталию даже с двух попыток.

По данным российских СМИ, сначала самолет взлетел, но у него загорелся двигатель, в связи с чем пришлось экстренно вернуться в аэропорт вылета.

Пассажиров пересадили в другой лайнер спустя три часа, выдав им купоны на 600 рублей в качестве компенсации, но тот так и не смог взлететь. 

Путешественников продержали на борту 1,5 часа, пока пытались устранить неполадки, но ничего так и не смогли сделать. В итоге, пассажиры смогли вылететь лишь на следующее утро.
 

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