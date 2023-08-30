



Google может подсказать самое выгодное время для бронирования авиабилетов

Выбор между ранним бронированием рейсов и откладыванием поездки в надежде на более дешевую сделку — это дилемма, с которой ежегодно сталкиваются многие путешественники.



Но теперь, как пишет Daily Mail, у Google может быть решение этой проблемы: запуск нового инструмента, который дает путешественникам возможность найти самые низкие тарифы.



Хотя технический гигант утверждает, что раннее бронирование обычно является самым безопасным вариантом, его новая функция поиска позволяет пользователям узнать, в какое время года лучше всего тратиться на билеты.



Чтобы максимально использовать функцию, путешественники могут даже подписаться на получение частых обновлений о выбранном ими пункте назначения и датах.



Это означает, что когда цены упадут, пользователи будут уведомлены через свою учетную запись электронной почты — при условии, что они зарегистрированы в Google.



Google может даже отслеживать стоимость купленного рейса каждый день перед вылетом.



Если цена упадет, техногигант вернет разницу через Google Pay.



Однако на данный момент это лишь часть пилотной программы, доступной для избранной группы рейсов в США.



Чтобы воспользоваться этими инструментами для полетов, нужно ввести Google Flights в строке поиска. Эта функция должна появиться одной из первых, и при нажатии на нее вы должны перейти на другую панель поиска.



Здесь у вас будет возможность выбрать любое место отдыха, а также посоветовать, на какие даты авиабилеты более или менее дорогие.



Нажав “Поиск” перед тем, как нажать “Просмотреть историю цен”, вы получите более подробную информацию о выбранном вами маршруте путешествия.

В том же окне чуть ниже строки поиска будет переключатель “Отслеживать цены”.



