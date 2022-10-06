



Гонконг заманивает туристов бесплатными авиабилетами

Гонконг раздаст 500 000 авиабилетов, чтобы стимулировать сферу туризма, пострадавшую от пандемии коронавируса.



Об этом сообщает ВВС.



Крупные авиакомпании изо всех сил пытаются вернуть свои расписания рейсов к допандемическому уровню.



До недавнего времени в Гонконге действовали одни из самых жестких коронавирусных ограничений в мире. В прошлом месяце правительство Гонконга заявило, что больше не будет требовать, чтобы люди, прибывающие в город, проходили карантин в отеле или предъявляли отрицательный тест на коронавирус.



Вместо этого путешественники должны следить за собой на предмет возможного заражения.



Эти новости вызвали ажиотаж в поиске авиабилетов в Гонконг. Аналитик исследовательской компании Euromonitor International Пруденс Лай считает, что предложение бесплатных авиабилетов поможет ускорить процесс восстановления репутации Гонконга как популярного туристического направления.