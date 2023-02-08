Гонконг подарит полмиллиона авиабилетов: условия акции
Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в мировой туризм. И хотя на сегодня многие страны уже отменили основные ковидные ограничения, пассажиропоток все же полностью не восстановился. Чтобы поощрить людей больше путешествовать, власти Гонконга решили разыграть 500 тысяч бесплатных авиабилетов. Инициатива под названием Hello Hong Kong стартует 1 марта и продлится около шести месяцев.
Билеты будут разыгрываться в формате лотереи на специальном сайте. Регистрация для жителей разных регионов будет открываться поэтапно:
- Юго-Восточная Азия – с 1 марта;
- Материковый Китай – с 1 апреля;
- Северо-Восточная Азия – с 1 мая;
- Гонконг – с 1 июля;
- Остальные рынки, включая Европу – с 1 мая.
“Мы надеемся, что те, кто получит билеты, привезут с собой двух – трех друзей и родственников. Ожидаем, что акция позволит привлечь около 15 миллионов туристов”, – заявили гонконгские власти.
Для того, чтобы принять участие в акции, нужно в обозначенные для своего региона даты зайти на сайт Hong Kong International Airport или перейти на страницы указанных авиакомпаний, чтобы зарегистрироваться. Более подробная информация и все условия акции доступны по ссылке.