



Гонконг подарит полмиллиона авиабилетов: условия акции

Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в мировой туризм. И хотя на сегодня многие страны уже отменили основные ковидные ограничения, пассажиропоток все же полностью не восстановился. Чтобы поощрить людей больше путешествовать, власти Гонконга решили разыграть 500 тысяч бесплатных авиабилетов. Инициатива под названием Hello Hong Kong стартует 1 марта и продлится около шести месяцев.



Билеты будут разыгрываться в формате лотереи на специальном сайте. Регистрация для жителей разных регионов будет открываться поэтапно:

Юго-Восточная Азия – с 1 марта;

Материковый Китай – с 1 апреля;

Северо-Восточная Азия – с 1 мая;

Гонконг – с 1 июля;

Остальные рынки, включая Европу – с 1 мая.