



Гонконг бесплатно раздаст 500 тысяч авиабилетов

С марта этого года Гонконг начнет бесплатно раздавать авиабилеты для того, чтобы привлечь внимание туристов в этот регион и повысить уровень туризма.



В общей сложности планируется раздать около 500 000 билетов, сообщает Euronews.



Гонконг надеется восстановить индустрию туризма после пандемии. И часть плана Гонконга предусматривает безвозмездную раздачу 500 000 авиабилетов на сумму более 250 миллионов евро.



Раздача начнется 1 марта и продлится около шести месяцев, при этом билеты будут распространяться поэтапно. Бесплатные билеты будут распространяться гонконгскими авиакомпаниями Cathay Pacific, HK Express и Hong Kong Airlines.



По данным Time Out Hong Kong, билеты будут распространяться постепенно на зарубежных платформах авиакомпаний, начиная со стран Юго-Восточной Азии, за которыми следуют материковый Китай и Северо-Восточная Азия.

