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Гонконг бесплатно раздаст 500 тысяч авиабилетов
02.02.2023 21:44 Ольга Белозерова

Гонконг бесплатно раздаст 500 тысяч авиабилетов

С марта этого года Гонконг начнет бесплатно раздавать авиабилеты для того, чтобы привлечь внимание туристов в этот регион и повысить уровень туризма.

В общей сложности планируется раздать около 500 000 билетов, сообщает Euronews.

Гонконг надеется восстановить индустрию туризма после пандемии. И часть плана Гонконга предусматривает безвозмездную раздачу 500 000 авиабилетов на сумму более 250 миллионов евро.

Раздача начнется 1 марта и продлится около шести месяцев, при этом билеты будут распространяться поэтапно.  Бесплатные билеты будут распространяться гонконгскими авиакомпаниями Cathay Pacific, HK Express и Hong Kong Airlines.

По данным Time Out Hong Kong, билеты будут распространяться постепенно на зарубежных платформах авиакомпаний, начиная со стран Юго-Восточной Азии, за которыми следуют материковый Китай и Северо-Восточная Азия.
 

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