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Глобальное потепление ударило по популярному горнолыжному курорту
03.09.2023 13:53 Алина Груднева

Глобальное потепление ударило по популярному горнолыжному курорту

Популярный австралийский горнолыжный курорт Перишер закрывается раньше времени из-за отсутствия снега.

По данным газеты The Guardian, с 3 сентября подъемники прекратили работу в двух из четырех районов курорта.

"Мы немного опережаем сроки закрытия, однако в последнее десятилетие мы закрывали их на второй или третьей неделе сентября", – сказал директор по горным операциям курорта Майкл Фернсайд.

Таким образом, из-за последствий глобального потепления раньше времени закрыты районы Blue Cow и Guthega.

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