



Глобальное потепление ударило по популярному горнолыжному курорту

Популярный австралийский горнолыжный курорт Перишер закрывается раньше времени из-за отсутствия снега.



По данным газеты The Guardian, с 3 сентября подъемники прекратили работу в двух из четырех районов курорта.



"Мы немного опережаем сроки закрытия, однако в последнее десятилетие мы закрывали их на второй или третьей неделе сентября", – сказал директор по горным операциям курорта Майкл Фернсайд.



Таким образом, из-за последствий глобального потепления раньше времени закрыты районы Blue Cow и Guthega.