



Глава МИД Израиля: в октябре - безвизовый режим с США

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн принял участие в шоу “Встреча с журналистами” 12-го канала.



Коэн, отвечая на вопрос о том, когда будет введен безвизовый режим с США, сказал: “Действительно, это важнейший вопрос для граждан Израиля. Я предполагаю, что уже в октябре граждане Израиля смогут посещать США без визы, смогут заходить на сайт в интернете, платить 21 доллар…Только на прошлой неделе здесь была делегация Госдепартамента, мы контролируем все детали”.



На вопрос о том, является ли октябрь “конечной датой” Коэн ответил: “Все закончится только тогда, когда это произойдет, но мы делаем все ради того, чтобы это произошло”.

