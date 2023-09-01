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Gett Taxi выиграла тендер на предоставление услуг из Бен-Гурион
01.09.2023 19:46 Алина Груднева

Gett Taxi выиграла тендер на предоставление услуг из Бен-Гурион

Израильская компания Gett Taxi выиграла тендер на перевозку пассажиров из международного аэропорта Бен-Гурион по всей стране.

Об этом сообщает Управление аэропортов Израиля.

Gett Taxi была единственной компанией, подавшей заявку. Срок действия контракта составит четыре года с возможностью продления.

"Бен-Гурион — главные ворота Израиля, через которые ежегодно проходят более 20 миллионов пассажиров. Это первое место, которое турист видит при въезде в Израиль. По итогам тендера система транспортных услуг подвергнется модернизации" , - сказала министр транспорта Мири Регев.

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