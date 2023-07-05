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Georgian Airways запускает транзитные рейсы в обход санкциям
05.07.2023 05:45 Алина Груднева

Georgian Airways запускает транзитные рейсы в обход санкциям

Авиакомпания Georgian Airways запускает для России транзитные рейсы из Москвы в Ниццу через Тбилиси, вопреки тому, что находится под украинскими санкциями.

Транзитный рейс до Лазурного побережья будет курсировать с одной пересадкой с 5 июля.

Рейсы стартуют с часовой пересадкой в Тбилиси. Они будут летать во Францию дважды в неделю.

Билеты будут стоить 446 долларов минимум. В Грузии граждане выступали против прямых рейсов с Россией из-за войны в Украине..
 

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