



Georgian Airways запускает транзитные рейсы в обход санкциям

Авиакомпания Georgian Airways запускает для России транзитные рейсы из Москвы в Ниццу через Тбилиси, вопреки тому, что находится под украинскими санкциями.



Транзитный рейс до Лазурного побережья будет курсировать с одной пересадкой с 5 июля.



Рейсы стартуют с часовой пересадкой в Тбилиси. Они будут летать во Францию дважды в неделю.



Билеты будут стоить 446 долларов минимум. В Грузии граждане выступали против прямых рейсов с Россией из-за войны в Украине..

