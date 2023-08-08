



Гениальным лайфхак для отпуска с детьми: этого вы точно не знали

Туристический эксперт из США и ведущая программы о семейных путешествиях Коллин Келли поделилась ценными советами для родителей, которые собираются отправиться в путешествие с детьми.

В своем новом видеоролике на платформе TikTok, она предоставила список неотъемлемых вещей, которые следует взять с собой в путешествие.

Первым советом Коллин стало предварительное приготовление на случай возможной задержки авиарейса. Она подчеркнула, что в аэропорту часто бывает сложно найти необходимые вещи, особенно, когда путешествуете с маленькими детьми. Она рекомендует взять дополнительные подгузники, смеси для кормления и запас грудного молока.

Вторым важным аспектом, который она выделила, является поддержание хорошего настроения и занятий для детей во время путешествия. Коллин всегда имеет несколько маленьких сюрпризов в своей сумке, чтобы бороться со скукой и позволить детям развлечься. Она упомянула, что "безделушки за доллар" - это прекрасный способ сделать путешествие более интересным для детей.

Она также советует иметь под рукой леденцы на палочке или другие сладости. Несмотря на то, что это не самый полезный вид питания, они могут помочь поддержать хорошее настроение и обрадовать маленьких путешественников.

Келли дополнила, что подарки и сладости могут стать инструментами для поощрения хорошего поведения детей в течение путешествия. Путешественница уверена, что ее советы точно помогут родителям сделать путешествие с детьми более комфортным и приятным для всех участников.

