



Где в Европе можно укрыться от израильской летней жары

Израильское лето невыносимо почти для всех, и можно не сомневаться, что многие не отказались бы от короткого отдыха в прохладном месте. Есть ряд гордов в Европе, где и интересно, и прохладно летом, пишет jpost.



Амстердам (Нидерланды) - голландская столица наслаждается приятным летом, даже когда соседние страны страдают от более высоких температур. Большую часть лета - не проблема гулять весь день вдоль каналов рядом с красочными зданиями.



Брехтсгаден, Баварские Альпы (Германия) - город расположен в юго-восточной части страны на границе с Австрией и представляет собой настоящий рай. Рядом с ним находится живописное озеро Фунтензее в высокогорной местности, известное своими низкими температурами. По утрам температура достигает всего 8 градусов по Цельсию и до 20 градусов в течение большей части лета.



Шамони-Монблан (Франция) - в горнолыжном городке, известном самой высокой вершиной Европы, круглый год прохладно. Летом температура достигает максимума в 20 градусов летом.



Копенгаген (Дания) - температура в датской столице в разгар лета не превышает 25 градусов, что делает ее особенно привлекательной. Кроме того, благодаря своему северному расположению в Европе солнце в стране заходит только около 22:00 летом, что гарантирует приятный и долгий день для поездки.



Эдинбург (Великобритания) - сказочные замки и завораживающие улочки — лишь часть очарования столицы Шотландии. Хотя местные жители привыкли носить короткую одежду летом, температура днем колеблется всего в районе 15-20 градусов по Цельсию.



Осло (Норвегия) - как и в Копенгагене, норвежцы также наслаждаются приятной температурой в разгар лета и многочасовым световым днем. Можно посетить великолепные леса, монастыри в Осло , муниципальную сауну, оперный театр или музей викингов.





