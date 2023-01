Frontier Airline предлагает бесплатные перелеты тем, кто приютит котят

Американская авиакомпания Frontier Airlines предлагает бесплатные перелеты тем, кто приютит трех котят.



Благотворительная организация Animal Foundation в Лос-Анджелесе разместила фото животных в Twitter, назвав их в честь авиакомпаний - American Delta, Frontier и Spirit.



В итоге Frontier предложила ваучеры на перелеты на сумму 250 долларов тому, кто их приютит.



"Это так мило. Спасибо за оказанную честь, Animal Foundation! Мы хотели бы подарить по два ваучера каждому, кто выберет Delta и Spirit, и четыре ваучера тому, кто выберет Frontier", - сказано в заявлении авиакомпании.



Мнение относительно этой акции разделились. Одни посчитали такое предложение милым и важным, другие же считают, что новые хозяева котят бросят их сразу же, как только получат ваучеры.

Adopting an adorable kitten could now bring you the added bonus of a free airplane trip. https://t.co/AxmwefPNw2