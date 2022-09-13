Финны решили, что делать с российскими визами
Финляндия не будет устанавливать полного запрета на въезд россиян с туристическими визами.
Об этом сообщил заявил руководитель консульского управления МИД страны Юсси Таннер.
"Тотального запрета в Финляндии не будет, как в Прибалтике и Польше. Быстрых изменений в визовой практике также не будет. Финляндия уже ужесточила свою визовую практику несколько недель назад, и она сейчас соответствует вступившему в понедельник в силу отказу ЕС от упрощенного визового режима", - сказала Таннер Yle.