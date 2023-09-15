Финляндия запретит въезд автомобилей с российскими номерами
Финляндия запретит въезд для автомобилей с российскими номерами, сообщает в пятницу, 15 сентября, финская телерадиокомпания Yle.
В сообщении отмечается, что "пересекать границу больше не смогут транспортные средства с российскими номерами, рассчитанные менее чем на десять пассажиров, однако в запрете на въезд будут некоторые исключения, о которых сообщат позже".
Однако, когда запрет вступит в силу, пока не сообщается. Ожидается, что позже о деталях сообщит министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен.
"В вопросе допуска российских машин Финляндия собирается следовать общей линии ЕС", - подчеркивается в сообщении.
Как известно, Финляндия усилила визовую политику из-за захватнической войны России в Украине. Въезд для автомобилей с российскими номерами уже закрыли Латвия, Литва и Эстония.