



Финляндия запретит въезд автомобилей с российскими номерами

Финляндия запретит въезд для автомобилей с российскими номерами, сообщает в пятницу, 15 сентября, финская телерадиокомпания Yle.



В сообщении отмечается, что "пересекать границу больше не смогут транспортные средства с российскими номерами, рассчитанные менее чем на десять пассажиров, однако в запрете на въезд будут некоторые исключения, о которых сообщат позже".



Однако, когда запрет вступит в силу, пока не сообщается. Ожидается, что позже о деталях сообщит министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен.



"В вопросе допуска российских машин Финляндия собирается следовать общей линии ЕС", - подчеркивается в сообщении.



Как известно, Финляндия усилила визовую политику из-за захватнической войны России в Украине. Въезд для автомобилей с российскими номерами уже закрыли Латвия, Литва и Эстония.