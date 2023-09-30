



Фантастика: в 2026 году можно будет воспользоваться летающим такси

В Дубае начались испытания летающего такси, которым можно будет воспользоваться уже в 2026 году.



По данным портала TimeoutDubai, полет из аэропорта на острова Пальма Джумейра займет всего шесть минут, вместо почти часа на машине.



Дубай станет первым городом в мире с полностью развитой сетью служб воздушного такси. "Вертипорты" будут курсировать со скоростью до 300 км/ч. Максимальная дальность полета составит 241 километр.



Изначально маршрут будет проложен между международным аэропортом, центром города, пристанью и островом Пальма Джумейра. Позже он будет расширен. Служба летающих такси будет использовать электрический самолет с вертикальным взлетом и посадкой под названием eVTOL. Каждый "вертипорт" будет расчитан на одного пилота и четыре пассажира.