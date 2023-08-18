



Фальшивые таблички с медузами: местные жители отпугивают туристов на Майорке

Поддельные таблички, предупреждающие о медузах и обрывах со скал, были установлены местными жителями на острове Майорка, чтобы отпугнуть нежелательных туристов.



Другие фальшивые знаки "предупреждают отдыхающих, что бухты закрыты для публики или что до пляжа, который на самом деле находится в 100 метрах, можно дойти за два часа и 53 минуты", сообщает издание The Sun.



Таблички на английском языке, установленные местной группой активистов под названием Caterva, появились по всему острову Майорка. На тех же табличках есть приписки на каталонском языке для местных жителей: "Открытый пляж. Ни медузам, ни иностранцам". Один знак в Кала-Мурта утверждал, что есть риск камнепада, но сообщал местным жителям: "Заходите. Опасность не в оползне, а в перенаселенности".



Группа объяснила свой протест в социальных сетях: "В эти дни мы провели акцию против туристов. С долей юмора мы разместили несколько плакатов, которые вы можете видеть на фотографиях. От Кала Морланда до Кала Бота".

Aquests dies hem dut a terme una acció de denúncia contra la #massificació turística a les cales de #Manacor. Amb una mica d’humor, hem penjat uns quants cartells que podeu veure a les fotos. Des de Cala Morlanda fins a Cala Bota pic.twitter.com/zy1abLDbwV — Caterva (@Caterva_mnc) August 11, 2023

Каждый год более 2,3 миллиона британцев приезжают на Майорку, что составляет более четверти всего туристического потока, сообщает The Times. Газета добавляет, что средний британец "тратит 950 фунтов стерлингов на Балеарских островах за каждое пребывание".