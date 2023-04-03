Еще одна европейская столица продлила бесплатный проезд для украинцев
В столице Венгрии продлили бесплатный проезд для украинских беженцев. Ездить в транспорте Будапешта без оплаты можно будет до 30 июня 2023 года. Об этом сообщает Будапештский транспортный центр.
"По инициативе столичного муниципалитета бесплатным проездом по-прежнему можно воспользоваться, предъявив украинский проездной документ, подходящий для идентификации личности", – отмечают на сайте организации.
Бесплатный проезд для украинских беженцев действует с 4 марта 2022 года. Ранее объявлялось, что льготы продлены до 31 марта 2023 года.
Воспользоваться бесплатным проездом беженцы смогут только при наличии у них любого официального украинского документа:
- украинский паспорт;
- украинское удостоверение личности;
- украинский вид на жительство;
- украинский студенческий билет иностранного студента, обучающегося в Украине;
- любой документ, подтверждающий прописку иностранных граждан, проживающих в Украине.