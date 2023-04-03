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Еще одна европейская столица продлила бесплатный проезд для украинцев
03.04.2023 14:23 Раиса Вовк

Еще одна европейская столица продлила бесплатный проезд для украинцев

В столице Венгрии продлили бесплатный проезд для украинских беженцев. Ездить в транспорте Будапешта без оплаты можно будет до 30 июня 2023 года. Об этом сообщает Будапештский транспортный центр.

"По инициативе столичного муниципалитета бесплатным проездом по-прежнему можно воспользоваться, предъявив украинский проездной документ, подходящий для идентификации личности", – отмечают на сайте организации.

Бесплатный проезд для украинских беженцев действует с 4 марта 2022 года. Ранее объявлялось, что льготы продлены до 31 марта 2023 года.

Воспользоваться бесплатным проездом беженцы смогут только при наличии у них любого официального украинского документа:

  • украинский паспорт;
  • украинское удостоверение личности;
  • украинский вид на жительство;
  • украинский студенческий билет иностранного студента, обучающегося в Украине;
  • любой документ, подтверждающий прописку иностранных граждан, проживающих в Украине.
Документы, дающие право на бесплатный проезд, будут приниматься на рейсах БТЦ, кроме аэропортового экспресса 100E, фуникулера, экскурсионных рейсов, катеров, а также в городских электричках и "синих" автобусах на маршрутах на окраинах города.

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