



Еще до протеста: широкомасштабные сбои в аэропорту Бен-Гурион

Около 20 рейсов взлетели или приземлились с задержкой утром 3 июля. Еще до ожидаемой сегодня утром акции протеста против правовой революции, вчера в аэропорту были зафиксированы повсеместные сбои.



Поскольку дети на каникулах, многие израильтяне запланировали отдых за границей, и более 20 рейсов взлетели или приземлились с задержкой в результате большой нагрузки и недостаточной подготовки авиакомпаний.



Кроме того, авиакомпании Israir и Arkia начали применять особенно раздражающую процедуру. Около месяца назад авиакомпании заявили, что начнут взимать плату за провоз багажа на тележке. В последние несколько дней компании начали взимать плату за тележку и с пассажиров, которые заказали билет, включающий тележку, заранее, еще до изменения правил. Это плата в размере около 40 долларов с человека, что может составить сотни шекелей для семьи. В Israir и Arkia утверждают, что это был сбой и что деньги будут возвращены.

