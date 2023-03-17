



El Al запустит новый рейс в Австралию

Израильская авиакомпания El Al планирует расширить свою деятельность в Австралии.



В частности, стало известно о планах запустить прямые рейсы между Тель-Авивом и Мельбурном.



Согласно плану израильского перевозчика, открыть маршрут можно будет к июню 2024 года. Между двумя городами будет курсировать три рейса туда и обратно в неделю.



"Мы с нетерпением ждем запуска наших первых рейсов в Мельбурн, поскольку мы позиционируем Викторию как ворота Израиля в Австралию", — отметила гендиректор El Al Дина Бен Таль Ганансия.



В свою очередь, правительство Виктории объявило, что прямое авиасообщение укрепит торговые связи.

