



El Al возобновляет прямые рейсы в Гонконг

Израильская авиакомпания El Al возобновляет прямые рейсы в Гонконг с 4 февраля 2023 года. Ожидается, что продажа билетов начнется 5 сентября 2022 года, сообщает "Аруц Шева".



El Al прекратила полеты в марте 2020 года из-за решения властей Гонконга "закрыть" остров в связи с пандемией коронавируса. В последние месяцы власти Гонконга решили ослабить ограничения и разрешить въезд для туристов.



Как ожидается, El Al будет выполнять три рейса в неделю по понедельникам, средам и вторникам.