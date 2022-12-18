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El Al подписала сделку на приобретение еще одного Boeing 787-9
18.12.2022 15:53 Аркадий Бочаровский

El Al подписала сделку на приобретение еще одного Boeing 787-9


Компания El Al объявила о том, что в прошлый четверг она подписала соглашение о покупке нового самолета Boeing 787-9.

El Al приобретет у компании Boeing самолет Dreamliner, оснащенный двумя двигателями Rolls Royce, первоначально изготовленный для другого заказчика. Boeing внесет определенные изменения в конструкцию самолета для нужд El Al, согласно решению компании. 

Ожидаемая дата поставки этого самолета - второй квартал 2024 года, и он станет 17-м самолетом модели Dreamliner в авиапарке El Al.

В то же время, две компании подписали соглашение, регулирующее обновленную дату поставки последнего самолета Dreamliner в существующем соглашении об оборудовании (16-го самолета), модели 787-8 - поставка которого компании El Al была отложена из-за кризиса Corona.
 

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