



El Al подписала сделку на приобретение еще одного Boeing 787-9



Компания El Al объявила о том, что в прошлый четверг она подписала соглашение о покупке нового самолета Boeing 787-9.



El Al приобретет у компании Boeing самолет Dreamliner, оснащенный двумя двигателями Rolls Royce, первоначально изготовленный для другого заказчика. Boeing внесет определенные изменения в конструкцию самолета для нужд El Al, согласно решению компании.



Ожидаемая дата поставки этого самолета - второй квартал 2024 года, и он станет 17-м самолетом модели Dreamliner в авиапарке El Al.



В то же время, две компании подписали соглашение, регулирующее обновленную дату поставки последнего самолета Dreamliner в существующем соглашении об оборудовании (16-го самолета), модели 787-8 - поставка которого компании El Al была отложена из-за кризиса Corona.

