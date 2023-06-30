



El Al и Delta Airlines предложат больше вариантов перелетов между Израилем и США

Две авиакомпании, которые формально были соперниками на маршрутах между Израилем и США, объявили в четверг о “стратегическом сотрудничестве”.

El Al Israel Airlines и Delta Airlines объявили , что с начала 2024 года они предложат больше вариантов перелетов между Тель-Авивом и США на рейсах, выполняемых обеими авиакомпаниями.



Как отмечает El Al, партнерство также предложит расширенную доступность мест и взаимное соглашение для часто летающих пассажиров, которое позволит им зарабатывать и использовать баллы на обеих авиалиниях.



“Я уверен и убежден, что вам понравится ценность, которую принесет это сотрудничество”, — сказала генеральный директор El Al Дина Бен Тал Ганансия.



Старший вице-президент Delta по Европе, Ближнему Востоку, Африке и Индии Маттео Курсио сказал: “Тесное сотрудничество с EL AL еще больше укрепит связь Delta с Израилем, предлагая большему количеству клиентов непревзойденный доступ к направлениям по всей территории США. Расширенные партнерские отношения являются неотъемлемой частью нашей долгосрочной стратегии, направленной на лучшее взаимодействие клиентов Delta по всему миру”.



Delta Airlines начала полеты между тель-авивским аэропортом Бен-Гурион и международным аэропортом Логан в Бостоне в мае. Новый маршрут курсирует три раза в неделю, в понедельник, среду и пятницу, отметили в авиакомпании.



Это в дополнение к ежедневным рейсам авиакомпании из Нью-Йорка в Тель-Авив, которые стартовали в 2008 году.



