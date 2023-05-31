



El Al активирует самостоятельную регистрацию в аэропорту Бен-Гурион

El Al, национальная авиакомпания Израиля, во вторник активировала возможность самостоятельной регистрации в аэропорту Бен-Гурион, присоединившись к другим авиакомпаниям, которые предоставили эту возможность в Израиле около двух месяцев назад.



Этот шаг является частью цифровой трансформации, которую продвигает постоянно перегруженный аэропорт, чтобы значительно сократить время ожидания.

“Этот процесс быстрый и простой”, – рассказал о процессе путешественник 12 каналу. “Мы видели подобные вещи за границей и были удивлены, обнаружив, что они существуют и здесь”.



Прошлым летом Управление аэропортов Израиля заявило, что основная цель инициативы – “улучшить обслуживание пассажиров в ближайшем будущем и, в долгосрочной перспективе, стать цифровым аэропортом и одним из самых передовых в своем роде в мире”. По оценкам IAA, стойка регистрации, которая позволяет пассажирам самостоятельно взвешивать и маркировать свой багаж, сократит время ожидания как минимум на полчаса. Тем не менее, такие стойки не избавляются от первоначальной проверки безопасности.



“Люди, вылетающие за границу, будут проходить проверку безопасности только после завершения процесса регистрации на свой рейс – либо путем онлайн-регистрации из дома, либо с помощью одного из независимых киосков, которые будут установлены в зале вылета аэропорта”, – говорится в сообщении IAA. “Большая часть процесса, необходимого для выезда из страны, будет осуществляться онлайн и с помощью цифровых средств, что обеспечит максимальный комфорт и доступность для пассажиров”.



По данным Управления гражданской авиации Израиля, к 2029 году аэропорт Бен-Гурион достигнет максимальной пропускной способности в 40 миллионов пассажиров и 250 000 рейсов в год.

